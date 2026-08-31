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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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31.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend schwächer

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend schwächer

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,21 USD.

United Parcel Service
85.13 CHF -0.10%
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Um 20:26 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 104,21 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 103,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,73 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 146'720 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 21,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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