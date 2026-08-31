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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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31.08.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service fällt am Montagnachmittag

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service fällt am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 104,12 USD.

United Parcel Service
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Um 16:28 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 104,12 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,95 USD ab. Bei 104,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'120 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gewinne von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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