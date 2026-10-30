United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 108,69 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'557 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 108,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 351'784 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 12,61 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 19,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 22.85 Mrd. USD gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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