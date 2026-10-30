United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag gesucht

Das Papier von United Parcel Service legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 108,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'610 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 108,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 160'706 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,85 USD ab. Abschläge von 16,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.43 Mrd. USD umgesetzt.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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