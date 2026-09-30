United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend nahezu unbewegt

Mit einem Kurs von 93,85 USD zeigte sich die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 94,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,55 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 196'049 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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