United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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30.09.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 94,05 USD.
Um 16:28 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 94,05 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 94,30 USD. Bei 94,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 67'799 Stück.
Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,14 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.
Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service.
Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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