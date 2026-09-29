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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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29.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend Verlust reich

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend Verlust reich

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,80 USD ab.

United Parcel Service
77.91 CHF 1.02%
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Um 20:26 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,80 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,32 USD. Bei 94,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 216'085 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 30,50 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,51 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,19 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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