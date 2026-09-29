United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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29.09.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service stabilisiert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von United Parcel Service zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der United Parcel Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 94,29 USD.
Die United Parcel Service-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 94,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten tendiert. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,50 USD aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,20 USD. Zuletzt wurden via New York 68'334 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,82 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.
Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.85 Mrd. USD gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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