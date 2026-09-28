United Parcel Service Aktie News: Anleger schicken United Parcel Service am Abend ins Plus

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,31 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,37 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 276'318 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,05 Prozent.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte United Parcel Service die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet