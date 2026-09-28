United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die United Parcel Service-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 93,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,91 USD zu. Im Tief verlor die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 84'248 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,37 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,66 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.85 Mrd. USD – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet