United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die United Parcel Service-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 105,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 106,31 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 105,06 USD. Mit einem Wert von 105,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'298 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 22,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 22.85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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