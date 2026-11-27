Das Papier von United Parcel Service konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 111,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,78 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 91'762 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 8,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 18,09 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 22.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,28 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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