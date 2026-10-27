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27.10.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service legt am Nachmittag zu
Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 103,29 USD.
Das Papier von United Parcel Service konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 103,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'721 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,66 USD. Bei 102,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 399'230 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Mit einem Zuwachs von 18,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 88,40 USD fiel das Papier am 28.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,42 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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