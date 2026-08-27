United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit Aufschlag

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 105,92 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,19 USD zu. Bei 104,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189'786 United Parcel Service-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 122,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 29,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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