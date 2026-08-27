United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag in Rot

Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 104,86 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,27 USD nach. Mit einem Wert von 104,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 107'226 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. 16,73 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Am 28.07.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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