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26.10.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 100,12 USD.
Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 100,12 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'679 Punkten steht. Bei 99,88 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,71 USD. Zuletzt wurden via New York 305'037 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 22,25 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2025 auf bis zu 87,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,96 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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