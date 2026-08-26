United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service legt am Abend zu

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 106,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'673 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 107,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 105,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315'523 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 12,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 23,00 Prozent Luft nach unten.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,19 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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