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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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26.08.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Mittwochnachmittag fester

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 105,76 USD.

United Parcel Service
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Das Papier von United Parcel Service legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 105,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Bei 106,12 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103'209 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 15,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.85 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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