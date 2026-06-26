United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend südwärts

Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 108,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'362 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 108,00 USD. Mit einem Wert von 108,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 238'480 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 12,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,48 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. United Parcel Service veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 21.23 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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