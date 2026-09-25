United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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25.09.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 93,07 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 93,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 93,63 USD. Bei 92,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 294'378 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,52 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 13,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 22.85 Mrd. USD gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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