United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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25.09.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 92,69 USD.
Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 92,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten tendiert. Bei 92,95 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,91 USD. Zuletzt wechselten 123'973 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Gewinne von 32,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 11,53 Prozent wieder erreichen.
Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,19 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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United Parcel Service am 25.09.2026
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