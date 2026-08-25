United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 104,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,06 USD an. Bei 103,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636'977 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 17,08 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,56 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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