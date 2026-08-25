Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’588 0.4%  SPI 20’499 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’223 -0.2%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’455 0.0%  Gold 4’631 -0.6%  Bitcoin 63’463.1324 0.9%  Dollar 0.8 0.3%  Öl 86.3 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deine Meinung ist gefragt: Stimme jetzt für deine Favoriten bei den Swiss ETF Awards 2026 ab.
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Stadler-Aktie deutlich fester: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Intershop-Aktie schwächelt: Mietertrag sinkt, Ausblick angepasst
Suche...
Plus500 Depot

United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 104,54 USD zu.

United Parcel Service
84.18 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 104,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,06 USD an. Bei 103,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636'977 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 17,08 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,56 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren verloren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten