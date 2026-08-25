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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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25.08.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verteuert sich am Nachmittag

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 104,53 USD.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 104,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,06 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302'599 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 17,10 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,56 USD, nach 6,56 USD im Jahr 2025. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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