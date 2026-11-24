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24.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verteuert sich am Dienstagabend
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 109,82 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 109,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 110,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322'925 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 10,28 Prozent niedriger. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,61 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,56 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.43 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,27 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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