Um 16:28 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 108,77 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 108,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 153'764 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,53 Prozent. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,58 USD ab. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 18,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Am 27.10.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.43 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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