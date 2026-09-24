United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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24.09.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 92,23 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 92,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 92,09 USD. Bei 95,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 492'035 United Parcel Service-Aktien.
Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit Abgaben von 11,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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United Parcel Service am 24.09.2026
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