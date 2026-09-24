United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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24.09.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 94,20 USD ab.
Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 94,20 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 94,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,70 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 150'720 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,95 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,19 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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