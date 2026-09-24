United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagnachmittag schwächer

Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 94,20 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 94,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,70 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 150'720 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,95 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,19 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht