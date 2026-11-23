|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagabend im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Um 20:26 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 108,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 108,72 USD zu. Bei 107,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 385'828 United Parcel Service-Aktien gehandelt.
Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 12,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 91,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,27 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen deutlich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street ist in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.