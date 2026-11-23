Um 20:26 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 108,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 108,72 USD zu. Bei 107,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 385'828 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 12,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 91,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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