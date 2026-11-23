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23.11.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 107,06 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 108,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,74 USD. Bisher wurden heute 137'589 United Parcel Service-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 14,33 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,65 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,55 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.86 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,27 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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