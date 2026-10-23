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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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23.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Freitagnachmittag tiefer

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 99,63 USD.

United Parcel Service
82.68 CHF -0.54%
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Um 16:28 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 99,63 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Bei 99,61 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83'363 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 22,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 86,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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