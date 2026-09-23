Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’877 -0.3%  SPI 19’685 -0.4%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’204 -0.8%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’260 -0.6%  Gold 4’268 -0.5%  Bitcoin 69’419 -0.3%  Dollar 0.8268 0.2%  Öl 105.8 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
On Holding: Ein explosiver Antritt
Cembra-Aktie schwächer: Hauptsitz von Zürich nach Baden verlegt
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochabend fester

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

United Parcel Service
78.99 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 96,82 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 96,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 243'642 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,42 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 18,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
07:56 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Trendgerade getestet
23.09.26 Logo WHS CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26
23.09.26 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’542.43 19.65 SGBK2U
Short 14’851.69 13.68 SGBJ3U
Short 15’388.95 8.92 SJDBFU
SMI-Kurs: 13’877.41 24.09.2026 10:26:38
Long 13’396.19 19.38 SJBMDU
Long 13’100.78 13.82 S5BOUU
Long 12’550.71 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.