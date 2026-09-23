United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 96,82 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 96,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 243'642 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,42 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 18,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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