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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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23.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag gesucht

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 96,07 USD.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 96,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,07 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 94'955 Stück.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,41 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 17,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.85 Mrd. USD – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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