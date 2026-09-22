United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts

Das Papier von United Parcel Service konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 95,79 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,05 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,86 USD. Bisher wurden via New York 272'887 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 21,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 16,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.85 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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