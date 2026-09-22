United Parcel Service Aktie News: Anleger schicken United Parcel Service am Dienstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 95,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Bei 95,86 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'673 United Parcel Service-Aktien.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 21,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,25 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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