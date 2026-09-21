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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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21.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag in Rot

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 96,49 USD.

United Parcel Service
78.50 CHF -3.88%
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Die United Parcel Service-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 96,49 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 96,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,17 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 218'013 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 26,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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