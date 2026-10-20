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20.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 98,63 USD.

United Parcel Service
80.16 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 98,63 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 98,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 78'662 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,11 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 86,33 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 14,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte United Parcel Service die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,18 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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United Parcel Service am 20.10.2026

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