United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die United Parcel Service-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 102,86 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten tendiert. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,38 USD aus. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,57 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,20 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370'830 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Gewinne von 19,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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