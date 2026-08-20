United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 101,80 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 101,57 USD. Bei 102,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 102'362 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,45 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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