Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 109,05 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'219 Punkten realisiert. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,29 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,90 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313'552 Stück gehandelt.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2030 11,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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