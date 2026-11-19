Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 109,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Im Tief verlor die United Parcel Service-Aktie bis auf 109,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,90 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 86'435 Aktien.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 10,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 90,85 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 17,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2030 einen Gewinn in Höhe von 11,32 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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