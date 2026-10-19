United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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19.10.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von United Parcel Service
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 97,21 USD nach.
Um 20:26 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 97,21 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,83 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 193'177 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 25,91 Prozent zulegen. Bei 85,26 USD fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 12,29 Prozent sinken.
United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,18 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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