Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 52’007 0.0%  DAX 25’304 -1.2%  Euro 0.9264 0.0%  EStoxx50 6’142 -1.0%  Gold 4’145 -0.5%  Bitcoin 67’707 0.2%  Dollar 0.8267 0.2%  Öl 109.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Rheinmetall345850DocMorris4261528Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Suche...
Plus500 Depot

United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit Einbussen

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 97,35 USD ab.

United Parcel Service
80.99 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 97,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,83 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 91'659 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 25,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Nasdaq nach dem Absturz: Tesla, Meta & SAP müssen jetzt liefern!
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.71 SJXBXU
Short 15’218.95 13.77 SJZBBU
Short 15’788.74 8.88 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’704.89 19.45 SZC0BU
Long 13’393.97 13.71 SPB9EU
Long 12’807.81 8.83 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.