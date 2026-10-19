United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit Einbussen

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 97,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,83 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 91'659 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 25,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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