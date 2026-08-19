United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Abend freundlich

Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 104,12 USD zu. Bei 102,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364'607 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 122,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Mit einem Kursverlust von 20,23 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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