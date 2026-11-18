Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 111,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. Bei 111,91 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 433'181 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 9,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,85 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach unten.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 27.10.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 22.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2030 einen Gewinn in Höhe von 11,32 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren abgeworfen