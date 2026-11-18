Im New York-Handel kam die United Parcel Service-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 110,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 110,67 USD. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 109,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,92 USD. Bisher wurden via New York 167'692 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 11,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,85 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 17,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 02.02.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2030 11,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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