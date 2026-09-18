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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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18.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit negativen Vorzeichen

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,93 USD ab.

United Parcel Service
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Um 20:26 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,93 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 98,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,74 USD. Zuletzt wurden via New York 804'497 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 19,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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