United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verliert am Freitagnachmittag

Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 99,51 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 99,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 497'410 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 23,00 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Mit Abgaben von 17,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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