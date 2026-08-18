United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 102,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 139'222 United Parcel Service-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 19,55 Prozent wieder erreichen. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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