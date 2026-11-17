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17.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 110,78 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 110,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,57 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,12 USD. Bisher wurden heute 329'000 United Parcel Service-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,85 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 18,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 27.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.86 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 11,32 USD im Jahr 2030 aus.
Redaktion finanzen.ch
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