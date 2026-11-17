Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 111,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 111,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,12 USD. Bisher wurden via New York 118'480 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 90,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 22,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. United Parcel Service gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 22.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2030 11,32 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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